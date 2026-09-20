Маша и Медведь встретили избирателей на участке на выборах в Госдуму в Милане

Фото: телеграм-канал "ГК России в Милане"

Персонажи мультфильма "Маша и Медведь" встречали с блинами избирателей на участке в Генконсульстве РФ в Милане. Об этом сообщил РИА Новости генконсул Данис Баширов.

"Мы подошли так, чтобы наши соотечественники могли почувствовать, что для них Родина все-таки близко, несмотря на расстояние", – отметил он.

По словам Баширова, участок также украсили национальными традиционными нарядами.

Генконсул также обратил внимание, что избирательная кампания проходит в плановом режиме при большом интересе россиян. На участке свои голоса уже отдали несколько сотен человек. Баширов отметил большое число молодежи среди них.

"Буквально 18-, 19-, 20-летних, что, конечно, тоже очень радует", – сказал он.

Кроме того, на участке открыли фотовыставку "Калужская земля России. Светлый лик", предоставленную правительством Калужской области. На фотографиях гости могут увидеть пейзажи региона, его архитектуру, монастыри и храмы, старинные улицы, памятники, сцены повседневной жизни и праздников.

Ранее люди в костюмах Чебурашки, крокодила Гены и медведя пришли на избирательный участок № 91 в подмосковных Бронницах. Герои развлекали людей и внутри здания, и на улице. Они шутили, общались с гостями и создавали праздничную атмосферу.

При этом житель столицы посетил избирательный участок для голосования на выборах в Госдуму вместе с котом, который сидел у него на плече. А в Сочи на участок № 4510 пришла цирковая слониха Марго из шоу народного артиста России Андрея Дементьева-Корнилова. Она даже расписалась в бюллетене.

