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20 сентября, 21:40

Политика

"Единая Россия" предварительно набирает 49,06% голосов в ходе ДЭГ

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Партия "Единая Россия" предварительно набирает 49,06% голосов в ходе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

"На втором месте – "Новые люди", 15,42%", – сказала председатель ЦИК.

КПРФ предварительно занимает третье место с 12,26% голосов. Четвертое место в ДЭГ получает ЛДПР, которой отдали 10,79% голосов, а пятое – "Справедливая Россия" (5,75%").

Памфилова также отметила, что результаты ДЭГ представлены без учета сведений о голосовании в Калининградской области.

При этом по итогам обработки первых протоколов (13,88%) "Единая Россия" набрала 57,54%. На втором месте оказалась партия КПРФ (13,67%). ЛДПР, в свою очередь, набрала 9,27%, а "Новые Люди" – 7,96%". Предварительное пятое место на выборах сейчас занимает партия "Справедливая Россия", набрав 5,16%.

Участки для голосования закрылись в Москве в 20:00. После этого в Мосгоризбиркоме состоялась процедура сборки ключа расшифрования результатов дистанционного электронного голосования.

Эксперты обсудили предварительные итоги выборов на площадке "Ночь выборов"

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