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20 сентября, 21:11

Политика

"Единая Россия" набирает 57,54% голосов после обработки первых протоколов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Партия "Единая Россия" набирает 57,54% (3 889 584 голоса) по итогам обработки первых протоколов на выборах в Госдуму. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в ходе подведения предварительных итогов голосования.

"Сейчас обработано протоколов участковых избирательных комиссий 13,88%. То есть голосование по всем уровням выборов по всей стране, включая Калининград, завершилось", – сказала она.

Второе место на выборах в Госдуму по предварительным итогам занимает партия КПРФ (13,67%). В свою очередь, ЛДПР набрала 9,27%, что в настоящее время ставит ее на третью позицию.

"На четвертом (месте. – Прим. ред.) у нас партия "Новые Люди" – 7,96%", – уточнила Памфилова.

Предварительное пятое место на выборах сейчас занимает партия "Справедливая Россия", набрав 5,16% по итогам обработки первых протоколов.

Участки для голосования закрылись в Москве в 20:00. После этого в Мосгоризбиркоме состоялась процедура сборки ключа расшифрования результатов дистанционного электронного голосования.

Бумажные бюллетени комиссии подсчитывают вручную, соблюдая специальную процедуру. Итоговые протоколы отправляются в ТИК, а затем в МГИК. Всего на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму проголосовало 3,3 миллиона россиян.

Эксперты обсудили предварительные итоги выборов на площадке "Ночь выборов"

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