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20 сентября, 16:42

Политика

Памфилова дистанционно проголосовала на выборах в Госдуму

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова дистанционно проголосовала на выборах в Госдуму. Об этом она заявила в информационном центре ЦИК.

"Я вчера (19 сентября 2026 года. – Прим. ред.) к вечеру собралась, дистанционно проголосовала", – сказала она.

Голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва и совмещенных с ними кампаниях завершится в России 20 сентября. По словам Памфиловой, явка уже превысила показатели думских выборов 2021 года.

Свои голоса, помимо главы ЦИК, уже отдали Владимир Путин, Сергей Собянин, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава МИД России Сергей Лавров и другие.

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