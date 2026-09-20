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20 сентября, 15:28

Политика

Губернатор Подмосковья Воробьев проголосовал на выборах в Госдуму

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в выборах депутатов Госдумы, Мособлдумы и муниципальных советов парламентариев пяти округов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Голосование прошло на избирательном участке в Одинцовском городском округе. Губернатор пришел туда вместе с двумя дочерями, которые также отдали свои голоса.

"Мы традиционно приходим на избирательный участок, хотя некоторые семьи сейчас предпочитают голосовать дистанционно. Хочу поблагодарить всех – и тех, кто пришел на участки, и кто зарегистрировался в электронной системе", – сказал Воробьев.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях завершится в России 20 сентября. Свои голоса уже отдали Владимир Путин, Сергей Собянин и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Они выбрали электронный способ.

В число проголосовавших также вошли глава МИД России Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие.

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