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18 сентября, 10:28

Политика

Володин проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Фото: MAX/"Вячеслав Володин"

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает RT.

Он опубликовал видеозапись с избирательного участка и подчеркнул, что уже сделал свой выбор.

Володин также призвал граждан обязательно проголосовать. Он подчеркнул, что будущее России зависит от решения каждого человека, поэтому в этом деле нельзя оставаться равнодушными.

Ранее свой голос отдал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Этим он поделился на своей странице в MAX.

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва стартовало 18 сентября и продлится три дня. Избиратели могут проголосовать бумажным бюллетенем на участках, а также воспользоваться другими доступными им форматами голосования, включая электронный.

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