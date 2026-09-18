Фото: MAX/"Вячеслав Володин"

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает RT.

Он опубликовал видеозапись с избирательного участка и подчеркнул, что уже сделал свой выбор.

Володин также призвал граждан обязательно проголосовать. Он подчеркнул, что будущее России зависит от решения каждого человека, поэтому в этом деле нельзя оставаться равнодушными.

Ранее свой голос отдал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Этим он поделился на своей странице в MAX.

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва стартовало 18 сентября и продлится три дня. Избиратели могут проголосовать бумажным бюллетенем на участках, а также воспользоваться другими доступными им форматами голосования, включая электронный.

