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18 сентября, 08:03

Политика

В Москве открылись избирательные участки для голосования на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Избирательные участки открылись в Москве и Подмосковье на выборах депутатов Госдумы IX созыва. Голосование продлится три дня и завершится 20 сентября в 20:00 по московскому времени.

В столице работают 1 443 участка. Всего в Москве зарегистрировано более 7,8 миллиона избирателей. Помимо депутатов Госдумы, жители района Щукино в эти дни выбирают муниципальных депутатов.

У москвичей есть несколько способов отдать голос: воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), электронным терминалом или получить бумажный бюллетень. При этом терминал позволяет проголосовать на любом избирательном участке столицы, а для ДЭГ с собственного устройства необходима полная учетная запись на mos.ru.

В Москве также смогут проголосовать жители других регионов, которые приехали в столицу на время выборов и заранее оформили заявление через механизм "Мобильный избиратель". Речь идет более чем о 220 тысячах человек.

Они смогут проголосовать за депутатов Госдумы по федеральному округу, а жители Мордовии, Тывы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей, а также за губернаторов своих регионов.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало по всей России 18 сентября и продлится до 20 сентября.

Первыми участки открылись на Камчатке и Чукотке. На Камчатке работают 178 участков, где зарегистрировано более 225 тысяч избирателей. Досрочное голосование также прошло на острове Ратманова – самой восточной точке России, расположенной примерно в 4 километра от США.

Между тем, заявления на ДЭГ подали более 4 миллионов человек, еще свыше 2,9 миллиона выбрали голосование не по месту регистрации. Новый состав Госдумы будет работать пять лет – до сентября 2031 года.

Ожидается, что находящиеся за рубежом граждане также смогут отдать свой голос. Для этого им нужно будет посетить российские дипломатические представительства. Всего россияне смогут проголосовать как минимум в 31 стране мира.

Следить за проведением выборов в Москве будут международные наблюдатели. В частности, ожидается приезд представителей стран БРИКС, которые посетят Общественный штаб по наблюдению за выборами и избирательные участки. Также за ходом голосования в столице будут наблюдать 13 тысяч обученных общественных наблюдателей.

Для участников электронного голосования и тех, кто воспользуется терминалами, в Москве проходит акция "Выбираем вместе 2026 – Москва" программы "Миллион призов". За участие можно получить от 1 до 50 тысяч призовых баллов.

Их разрешено потратить у партнеров программы, использовать для пополнения карты "Тройка" или направить на благотворительность. Один балл соответствует одному рублю. Для избирателей, которые придут непосредственно на участки, подготовили 1 миллион шоколадок.

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