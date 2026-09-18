Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

В Москве в воскресенье, 20 сентября, будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Предупреждение начнет действовать с 00:00 и завершится в 08:00 в связи с ожидающимся ночью и утром туманом. Аналогичное предупреждение объявили в Подмосковье.

Ранее предупреждение объявляли в столице 19 сентября. Оно действовало с 00:00 до 08:00 и распространялось также на Подмосковье.

Между тем москвичам на выходных 19–20 сентября синоптики пообещали комфортную погоду. По словам Татьяны Поздняковой из "Метеоновостей", столица попадет на северную периферию антициклона, в связи с чем ночи пройдут без осадков, а днем местами возможен короткий дождь. Термометры покажут 8–10 градусов ночью и 18–20 днем.