Фото: AP/Virginia Mayo

Еврокомиссия (ЕК) перечислила Украине 3,3 миллиарда евро в рамках кредита на закупку беспилотников и ракет, говорится в пресс-релизе ЕК.

"Европа продолжит оказывать Украине необходимую поддержку для защиты своего народа и своей территории", – сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Финансирование предусмотрено в рамках кредита для поддержки Киева общим объемом 90 миллиардов евро. Ожидается, что транш поможет закрыть потребности Киева в ПВО, включая ракеты PAC-3 для комплексов Patriot.

Ранее в МИД ФРГ раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского, призвав того в большей степени учитывать интересы Германии. В министерстве указывали, что Берлин оказывает Киеву самую активную финансовую и военную поддержку, поэтому немецкий оборонно-промышленный комплекс должен получать от этого выгоду.

На этом фоне бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель указывала, что Европа пересмотрит подход к финансированию Киева после просьб Зеленского выделить часть средств из кредита, который должен быть предоставлен только в 2027 году.

