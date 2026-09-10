Мендель заявила о желании ЕС пересмотреть помощь Украине после требований Киева

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Европа пересмотрит подход к финансированию Киева после просьб украинского лидера Владимира Зеленского выделить часть средств из кредита, который должен быть предоставлен только в 2027 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на пост бывшего пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель в соцсети X.

"Не следует ожидать ничего щедрого", – отметила Мендель.

По предварительным данным, Зеленский выступил с требованием о выделении части средств из кредита для покрытия дефицита военного бюджета в размере 27 миллиардов долларов.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль раскритиковал Зеленского и заявил, что Киев должен в большей степени учитывать интересы ФРГ. Он подчеркнул, что ФРГ оказывает Украине самую активную финансовую и военную поддержку, поэтому немецкий оборонно-промышленный комплекс должен получать от этого выгоду.

По словам министра, Киев до сих пор не задействовал оборонную промышленность ФРГ во всех своих оборонных проектах. В связи с этим он заявил, что не удовлетворен объемом заказов, размещенных в Германии. По этой причине Германия обратилась к украинскому правительству с просьбой пересмотреть свой подход и добиться улучшений в данном вопросе.

