Рубио заявил, что США продолжают помогать Украине в пределах своих возможностей

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США продолжают помогать Киеву, однако в пределах своих собственных возможностей. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Мы продолжаем оказывать им помощь в пределах наших возможностей. Мы всегда должны ставить интересы США на первое место", – цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Рубио обратил внимание на необходимость поддержания контактов с Россией. По его словам, это требуется "с практической точки зрения", в том числе из-за ядерного потенциала Москвы.

Между тем Евросоюз не планирует ускорять перечисление 90 миллиардов евро Украине. Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью указала, что эти деньги будут выделены Киеву в течение двух лет.

В конце августа Еврокомиссия согласовала выделение Украине 6,1 миллиарда евро, которые пойдут на закупку вооружений. В частности, средства направят на системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радары.

