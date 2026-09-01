Евросоюз не планирует ускорять выплату 90 млрд евро Украине

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Евросоюз не планирует ускорять перечисление 90 миллиардов евро Украине. Об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью, передает ТАСС.

По словам Пинью, текущий план финансирования уже является "невероятно амбициозным".

"На данный момент, даже понимая все нужды Украины, мы видим, что есть большие потребности, но мы остаемся сосредоточены сейчас на том, чтобы предоставить Киеву выплаты в 90 миллиардов евро", – сказала она.

Представитель ЕК добавила, что эти деньги будут выделены Киеву в течение двух лет.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия согласовала выделение Украине 6,1 миллиарда евро, которые пойдут на закупку вооружений. В частности, средства направят на системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радары.