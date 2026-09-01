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01 сентября, 14:18

Шоу-бизнес

Собчак с Виторганом посетили школьную линейку сына

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/xenia_sobchak

Журналистка Ксения Собчак и ее экс-супруг, актер Максим Виторган вместе появились на школьной линейке сына Платона. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) знаменитости.

На снимке, которым Собчак поделилась в соцсети, родители обнимают сына, одетого в белую рубашку с галстуком и черный костюм.

Сама журналистка выбрала для линейки полосатую рубашку Valentino, коричневый фартук Ashley Williams с прозрачной вставкой и бантом, серую юбку-миди Prada стоимостью примерно 311 тысяч рублей и кожаные туфли со шнурками Prada за 119 тысяч рублей.

Образ дополнили массивные серьги в виде цветов Nastya Buryan, очки Pitkina и красная сумка Prada стоимостью 376 тысяч рублей.

Виторган предпочел серый брючный костюм, футболку, белые кроссовки и очки.

Собчак и Виторган развелись весной 2019 года. Телеведущая отмечала, что расставание прошло достаточно мягко для их сына. По ее словам, они никогда не манипулировали Платоном, поэтому им удалось сохранить хорошие отношения. Мальчик носит двойную фамилию Виторган-Собчак.

Ранее в первый класс пошел семилетний сын покойного рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев. – Прим. ред.) и блогера Евы Карицкой. Мальчик занимается шахматами и недавно выиграл турнир, получив золотую медаль. Также он интересуется компьютерными играми и ведет прямые эфиры.

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