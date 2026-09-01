Почти 250 тыс москвичей посетили дни открытых дверей в обновленных школах

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Почти 250 тысяч жителей Москвы посетили дни открытых дверей в зданиях учебных заведений, реконструированных по программе "Моя школа". Гости познакомились с обновленными образовательными пространствами, а также приняли участие в мастер-классах, лекциях, спортивных тренировках и интеллектуальных играх, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в новом учебном году своих учеников принимают уже 100 реконструированных школ. Специалисты переоборудовали образовательные пространства, учитывая потребности детей и новые форматы обучения. Увидеть изменения могли все желающие на днях открытых дверей с 24 по 29 августа.

По словам Раковой, такой формат позволил гостям не просто осмотреть обновленные учреждения, но и познакомиться с новыми возможностями для учебы, спорта, творчества и исследований. Они оценили специализированные учебные кабинеты и лабораторно-исследовательские комплексы с передовым оборудованием, медиатеки, обеденные залы и зоны отдыха.

В рамках спортивных мероприятий тренеры московского футбольного клуба "Спартак" провели для школьников мастер-класс с разминкой и игрой, а участники тематических квизов проверили знания по истории клуба.

Олимпийский комитет России организовал мероприятие под названием "Олимпийские уроки", в рамках которого юные участники встретились с двукратным олимпийским чемпионом Александром Дьяченко и чемпионом по академической гребле Сергеем Федоровцевым. Ребята приняли участие в интерактивной игре "Олимпийская азбука" и ответили на вопросы викторины, посвященной истории олимпийского движения и принципам здорового образа жизни.

Основная часть программы была сфокусирована на изучении науки и окружающего мира. Астроном Александр Молоствов, выступающий в качестве лектора Московского планетария, поделился со школьниками и их родителями информацией о различных астрономических событиях, произошедших в августе, включая лунные и солнечные затмения, а также метеорный поток Персеиды. Специалисты из департамента природопользования и охраны окружающей среды провели обучающие сессии, направленные на знакомство с флорой и фауной, а также на изучение экологической ситуации в Москве.

Команда Музея Победы разработала серию исторических викторин, посвященных событиям Великой Отечественной войны, включая оборону Москвы, роль выдающихся полководцев и повседневную жизнь столицы в период военных действий.

В свою очередь, эксперты комплекса горхозяйства продемонстрировали, благодаря каким современным техническим решениям в образовательных учреждениях поддерживаются высокая энергоэффективность и оптимальные условия для учебы. Они подробно рассказали об устройстве систем вентиляции и освещения, акустическом оснащении, а также о внедрении единой цифровой платформы для контроля безопасности и управления инженерными коммуникациями.

В ряде учебных заведений прошли практические уроки по раздельному сбору мусора и инженерные квесты, во время которых ребята конструировали макеты тепловых сетей, газопроводов и ливневой канализации. Кроме того, для школьников организовали мастер-классы по робототехнике и электронике. Дети собирали работающие электрические цепи, изучая принципы их функционирования, а на интерактивных занятиях взаимодействовали с гуманоидным роботом и роботом-собакой.

Творческую часть программы дополнили мастер-классы по рисованию, изготовлению оригами и созданию макета "района мечты". Кроме того, гости получили в подарок сувениры с символикой столичного образования.

Вместе с тем Сергей Собянин 1 сентября открыл после реконструкции историческое здание школы № 1520 имени Капцовых в Пресненском районе. Здание в Леонтьевском переулке возвели в конце XIX века. В ходе реконструкции мастера заменили инженерные коммуникации, обновили внутреннюю отделку, оборудовали универсальные и специализированные кабинеты.