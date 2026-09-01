01 сентября, 12:57Культура
Музей Москвы и его филиалы временно закрыли 1 сентября
Фото: Мосфото
Музей Москвы и все его филиалы временно закрыты во вторник, 1 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.
"По независящим от нас причинам Музей Москвы и все его филиалы закрыты до 14:00. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", – говорится в публикации.
Государственный музей Востока на Никитском бульваре также приостановил прием посетителей. Причиной стали технические неполадки. Ориентировочно музей откроется в 13:00.
Кроме того, по техническим причинам закрыт Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Точное время возобновления работы неизвестно. Граждане могут вернуть деньги за билеты в течение 10 дней, заполнив электронное заявление.