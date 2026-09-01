Музей Москвы и его филиалы временно закрыли 1 сентября

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Музей Москвы и все его филиалы временно закрыты во вторник, 1 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

"По независящим от нас причинам Музей Москвы и все его филиалы закрыты до 14:00. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", – говорится в публикации.

Государственный музей Востока на Никитском бульваре также приостановил прием посетителей. Причиной стали технические неполадки. Ориентировочно музей откроется в 13:00.

Кроме того, по техническим причинам закрыт Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Точное время возобновления работы неизвестно. Граждане могут вернуть деньги за билеты в течение 10 дней, заполнив электронное заявление.