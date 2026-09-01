Средний размер новой семейной выплаты за лето превысил 30,7 тыс рублей

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Средний размер новой ежегодной семейной выплаты в России за три месяца лета составил более 30,7 тысячи рублей. Об этом сообщили в Минтруде.

С 1 июня выплату уже получили более 1,3 миллиона родителей, воспитывающих 2,9 миллиона детей, уточнил глава ведомства Антон Котяков.

Больше всего получателей зарегистрировали в Краснодарском крае – 54,1 тысячи человек. В Башкортостане выплату получили 41,5 тысячи родителей, в Московской области – 36,1 тысячи, в Свердловской – 35,9 тысячи, в Ростовской – 33,9 тысячи.

Подать заявление на получение меры поддержки можно до 1 октября.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести ежемесячные выплаты бабушкам и дедушкам, ухаживающим за детьми до 7 лет, в размере регионального МРОТ на каждого ребенка. По его мнению, такая мера поддержит старшее поколение и семьи экономически, укрепит внутрисемейные связи и создаст стимулы для повышения рождаемости.

