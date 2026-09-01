В Туве арестовали водителя маршрутки, сбившего пятерых человек

Фото: МАХ/"МВД по Республике Тыва"

Водителю маршрутного автобуса, который на пешеходном переходе в Кызыле сбил пятерых человек, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в следственном управлении СК России по Республике Тыва.

В результате наезда одна женщина скончалась на месте. Остальные пострадавшие были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Мера пресечения была избрана судом по ходатайству следователя. Обвиняемый будет находиться под стражей два месяца.

Авария произошла в Кызыле на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева 30 августа. По предварительной версии, водитель маршрутного такси нарушил правила, проехав на запрещающий сигнал светофора, тогда как пешеходы переходили дорогу на зеленый свет.

По словам самого мужчины, ему стало плохо во время движения. Однако позже стало известно, что у него не было прав категории D, которые позволяют управлять автобусом.