Роботизацию и подготовку кадров обсудят на форуме в центре "Патриот"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

8 и 10 сентября в конгрессно-выставочном центре "Патриот" пройдет форум "ИКС: Интеллектуальные комплексы и системы". Его организуют при участии Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС), подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Событие соберет разработчиков, представителей органов власти и производителей из Москвы и других регионов России. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"К форуму присоединятся десятки профильных экспертов. Они обсудят такие важные темы, как роботизация предприятий, подготовка кадров, создание ИТ-решений для беспилотных систем", – рассказала Сергунина.

Кроме того, специалисты проанализируют успешные практики, поговорят о современных трендах в логистике и цифровизации.

Форум "ИКС: Интеллектуальные комплексы и системы" станет одним из ключевых отраслевых событий в рамках III Международного технологического конгресса и выставки "Технологии". В экспозицию войдут разработки в сфере микроэлектроники, робототехники, информационных и космических технологий, авиационных материалов и многих других. Свою продукцию представят более 60 компаний, половина из которых московские.

В августе прошлого года в столице организовали Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего". Его посетили профильные эксперты из 65 государств.

Вместе с тем с 17 по 20 ноября пройдет 30-я Международная специализированная выставка-форум "Безопасность и охрана труда" ("БИОТ 2026"). Главной темой деловой программы станет сохранение и продление ресурсного состояния работников. В течение четырех дней участников ждут конференции, семинары, дискуссии и мастер-классы, посвященные охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также вопросам HR и корпоративного здоровья.

