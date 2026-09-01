Путин и Алиев пообщались "на ногах" на полях саммита ШОС

Фото: РИА Новости/Петр Ковалев

Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев кратко пообщались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Да. На ногах", – сказал политик, отвечая на вопрос о контактах глав государств.

Ранее в таком же формате Путин поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Их встреча прошла в конгресс-центре "Ырыс Ордо" перед началом заседания совета глав государств – членов ШОС.

До этого Путин провел переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Во время беседы президент РФ указал, что отношения между Москвой и Астаной являются дорогой с двусторонним движением.