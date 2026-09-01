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01 сентября, 11:16

Общество

Владелец продуктового магазина из ТиНАО отправляет сладости участникам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владелец продуктового магазина в Филимонковском районе Хасан Альгазов с 2023 года помогает участникам специальной военной операции, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Выбор предпринимателя остановился на сладких посылках, поскольку подобные продукты устойчивы к перевозке и не теряют качество в дороге. В район ведения боевых действий он направлял упаковки с печеньем, вафлями, конфетами и прочими сладостями. Кроме того, в груз входили напитки в пластиковой упаковке: газировка, соки, лимонады и вода.

Он объяснил, что хотел отправлять консервы и другую еду, однако решил, что будет передавать военнослужащим то, в чем он сам может быть уверен.

"Сладости тоже важны, поэтому мы старались подбирать разные вкусы, чтобы порадовать ребят на передовой", – поделился Альгазов.

Как правило, бизнесмен направляет помощь через местную администрацию, но не остается в стороне и от иных акций по сбору средств. Он всегда включается в работу, если видит, что нужна помощь.

С первых дней специальной военной операции владельцы московских магазинов, торговых центров, автосалонов и других заведений бытовых услуг, а также столичные рестораторы регулярно отправляют гуманитарную помощь в зону боевых действий.

Ранее Сергей Собянин сообщил о растущей популярности патриотического волонтерства в Москве. За последний год количество вовлеченных в это движение выросло более чем в три раза. В начале 2026 года оно оказалось в тройке лидирующих направлений среди столичных добровольцев.

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