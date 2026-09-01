Путин, Лукашенко и Эрдоган пообщались на полях саммита ШОС

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин, а также президенты Белоруссии и Турции Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Об этом сообщил телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского президента.

Канал опубликовал фотографии с главами трех государств. В публикации отмечается: "Лукашенко, Путин и Эрдоган. Переговоры нон-стоп".

Киргизия в 2026 году принимает саммит в качестве председателя организации. Российский президент прибыл в Бишкек 31 августа. Всего мероприятия посещают представители 17 стран и шести международных организаций.

Ранее Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди также пообщались "на ногах" перед началом заседания совета глав государств – членов ШОС. Кроме того, на полях саммита президент РФ кратко пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.