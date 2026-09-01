Музей Востока в Москве временно закрылся для посещения

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

Государственный музей Востока на Никитском бульваре Москвы временно приостановил прием посетителей. Причиной стали технические неполадки, не зависящие от учреждения.

"Главное здание музея (Никитский бульвар, 12а) закрыто ориентировочно до 13:00. Мы будем держать вас в курсе и, как только у нас появится дополнительная информация, обязательно ею поделимся", – говорится в сообщении в соцсетях музея.

В учреждении также уточнили, что все купленные электронные билеты будут автоматически возвращены в течение 10 дней.

При этом ранее Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина также временно приостановил прием посетителей по техническим причинам.

Точное время возобновления работы не известно. Запланированные на ближайшие четыре часа экскурсии отменены, а более поздние состоятся при условии возобновления работы музея.