Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россияне в среднем проводят в дороге на работу 1 час 14 минут, что в пересчете на год составляет около 19 дней, следует из данных Росстата, презентованных на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

В первый день работы ВЭФ во Владивостоке прошла сессия "В ритме прибоя: баланс работы и покоя". В ходе встречи участники обсудили данные Росстата, которые представил заместитель главы ведомства Сергей Окладников.

Согласно этим данным, женщины тратят на путь до работы 1 час 16 минут, а мужчины – 1 час 27 минут. Меньше всего времени на дорогу уходит у жителей Чеченской Республики (40 минут), больше всего – у петербуржцев (1 час 58 минут).

Уточняется, что статистика посвящена распределению времени между работой и личной жизнью россиян.

Ранее психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев предупредил, что привычка отправлять мемы в рабочий чат может пошатнуть деловую репутацию и испортить карьеру.

Кроме того, такой работник рискует бессознательно закрепить за собой образ "офисного талисмана", которому весело ставить реакции, но страшно поручать бюджеты или проекты.