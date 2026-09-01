Московский зоопарк показал, как жираф Липа встречает осень

В Московском зоопарке показали, как жираф Липа встречает осень, отдыхая на траве. Видеозапись в своем канале в MAX опубликовала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

"Отдыхающая красавица Липа", – написала она.

На кадрах видно, как животное сидит на поляне и дремлет. Рядом с жирафом в это время гуляет зебра.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк изменит режим работы с 1 сентября – учреждение будет открыто для гостей с 07:30 до 20:00. При этом зайти посетители смогут до 19:00.

Попасть в зоопарк можно через главный вход, вход у Детского зоопарка и вход возле станции метро "Баррикадная". Дополнительные входы открыты по будням с 10:00 до 18:00, а в выходные и праздничные дни – с 09:00 до 18:00.