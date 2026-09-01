Пушкинский музей временно закрыли для посетителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина временно приостановил работу по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Точное время возобновления работы музея пока не известно. Все, кто не смог посетить музей, смогут его посетить после открытия до конца рабочего дня либо оформить возврат билетов.

Для возврата стоимости билета необходимо в течение 10 дней заполнить электронное заявление. Экскурсии, запланированные на ближайшие четыре часа, отменены, а более поздние состоятся при условии возобновления работы музея.

Ранее в центре Москвы из торгового центра "Павелецкая Плаза" провели эвакуацию посетителей и сотрудников. В здании прозвучало объявление с просьбой покинуть ТРЦ через все возможные выходы в кратчайшее время. Причину данного решения не уточнили.

