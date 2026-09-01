ЦБ ожидает прояснения ситуации на топливном рынке к октябрю

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Ситуация на топливном рынке России станет более предсказуемой к октябрьскому заседанию совета директоров Центробанка по ключевой ставке, заявил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов на Восточном экономическом форуме.

"Сейчас делать какие-то выводы преждевременно", – сказал Тремасов.

Ранее правительство России признало, что в ряде регионов сохраняется сложная обстановка с доставкой топлива на заправочные станции. Тогда перечень включал Оренбургскую, Липецкую, Тверскую и Орловскую области, Республику Тыва, Краснодарский край, Хакасию, Забайкальский край, Приморье и Красноярский край.

В свою очередь, вице-премьер России Александр Новак дал поручения ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением регионов топливом.

ФАС также отчиталась о ходе работы по оформлению типовых соглашений между субъектами и владельцами независимых сетей АЗС. Такие соглашения необходимы для установления справедливых розничных цен на частных заправках.

