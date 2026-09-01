ABC: сестра рэпера Тупака Шакура расплакалась на суде

Фото: ТАСС/IMAGO/Ralph Dominguez

Сестра рэпера Тупака Шакура Секива расплакалась на суде после того, как Дуэйна "Кеффи Ди" Дэвиса признали виновным в организации убийства музыканта в 1996 году. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на ABC.

Это первый обвинительный приговор по делу об убийстве Шакура. После оглашения вердикта сестра артиста обняла прокуроров, а сын Дэвиса закрыл лицо рукой.

Главный заместитель окружного прокурора Бину Палал заявил присяжным, что Дэвис приобрел пистолет и "отправился на охоту" за Шакуром и соучредителем лейбла Death Row Records Мэрионом "Шуг" Найтом. Поводом стала драка, в которой они избили племянника Дэвиса ранее той же ночью.

Палал также отметил, что Дэвис неоднократно менял свои показания в течение 30 лет. Однако он всегда признавал, что находился в белом "кадиллаке", из которого были произведены выстрелы.

Коллегия из 16 присяжных заслушала показания 24 свидетелей обвинения и трех свидетелей защиты в течение девяти дней.

Известно, что Дэвис ранее имел судимости по другим делам. Оглашение приговора по делу назначено на 13 октября.

Кроме того, СМИ сообщали, что продюсеру Шону Комбсу, известному как P. Diddy, могут предъявить обвинения в связи с убийством Шакура. По мнению журналистов, это произойдет в том случае, если суд признает виновным Дэвиса.

Шакур получил смертельные ранения 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе. Автомобиль, в котором находились музыкант и Найт, остановился на светофоре, когда из припаркованного рядом автомобиля по нему был открыт огонь. 25-летний артист скончался в больнице спустя несколько дней.