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19 августа, 20:48

Шоу-бизнес

Рэперу P. Diddy могут предъявить официальные обвинения в убийстве Тупака Шакура

Фото: AP/Invision/Donald Traill

Американскому рэперу и продюсеру Шону Комбсу, известному как P. Diddy, могут предъявить обвинения в связи с убийством легенды американской рэп-сцены Тупака Шакура, сообщает Telegraph.

Это произойдет в том случае, если суд признает виновным гангстера Дуэйна Кэффи Ди Дэвиса, который утверждал, что к убийству причастен Комбс. Это признание было сделано во время записи, тайно сделанной полицией в 2008 году. Эта же запись, которая используется в качестве доказательства в суде, содержит утверждение гангстера о том, что он участвовал в убийстве рэпера.

7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе по автомобилю BMW, в котором находился Шакур, открыли огонь из остановившегося рядом белого Cadillac. Через несколько дней музыкант, которому было 25 лет, скончался от полученных ранений.

В 2025 году USA Today со ссылкой на отчет Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) писала, что Дэвис в своих показаниях заявил, что Комбс "заказал" убийство Шакура, а также основателя звукозаписывающей компании Death Row Records Шуга Найта. В качестве награды рэпер обещал заплатить по миллиону долларов за каждого.

По информации СМИ, если прокуроры смогут добиться обвинительного приговора для Дэвиса, это даст зеленый свет действиям против Diddy.

В настоящий момент Комбс находится в тюрьме: в 2024 году его арестовали по обвинениям в насилии, торговле людьми, организации вечеринок с запрещенными веществами и услугами секс-работниц, а также в использовании принудительного труда.

Если бы его признали виновным по всем эпизодам, то он мог бы получить пожизненное заключение, однако он был признан виновным только в транспортировке людей для занятия проституцией. За это ему назначили 50 месяцев заключения и штраф в размере 500 тысяч долларов.

Дата его освобождения была назначена сначала на 15 апреля 2028 года, затем перенесена на 23 февраля, после чего снова изменилась. Теперь рэпер должен выйти из колонии 24 января 2028 года.

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