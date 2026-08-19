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19 августа, 20:32

Шоу-бизнес

Семья Кристины Орбакайте попала под ураган во время отдыха в Италии

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/orbakaite_k

Певица Кристина Орбакайте сообщила в личном блоге, что ее семья попала под ураган во время каникул в Италии, передает "Радио 1".

Певица проводит время на острове Комо вместе с 14-летней дочерью Клавдией и супругом Михаилом Земцовым. До начала непогоды они успели покататься на катерах и посетить несколько островов.

Из-за урагана семье пришлось переждать непогоду в дождевиках. Для прогулок 55-летняя певица выбрала свободное платье и дополнила образ ярким платком.

Ранее рэпер Тимати опубликовал в социальных сетях фотографии, на которых он вместе с семьей находится на отдыхе. Подписчики заметили, что его дочь Алиса на фотографиях выглядит грустной. В ответ на это артист заявил, что они "не блогерская семья", и не будут заставлять детей улыбаться, если они не хотят этого делать.

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