На севере Москвы полностью обновили внутриквартальный проезд

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В Северном административном округе Москвы комплексно обновили внутриквартальный проезд № 5. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в MAX.

Проезд находится между улицами Зорге и Куусинена. В ходе работ уложили более 2,7 тысячи квадратных метров асфальтобетона, нанесли дорожную разметку, а также установили современную опору уличного освещения и контрастного света.

Это было необходимо, чтобы сделать улицу безопаснее для пешеходов и водителей в темное время суток. Кроме того, в ходе реконструкции разбили более 1,4 тысячи квадратных метров газона.

Ранее на юго-западе Москвы благоустроили проезд между Херсонской улицей и Научным проездом. На тротуарах уложили более 1,5 тысячи квадратных метров нового асфальта, а на проезжей части – еще 3,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, здесь нанесли разметку и установили 60 новых дорожных знаков, которые должны сделать движение более упорядоченным. На участке также появились современные опоры контрастного освещения и энергоэффективные уличные светильники.