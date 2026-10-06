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06 октября, 11:16

Город

В Москве благоустроили проезд между Херсонской улицей и Научным проездом

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На юго-западе Москвы благоустроили проезд между Херсонской улицей и Научным проездом. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в МАХ.

На тротуарах уложили более 1,5 тысячи квадратных метров нового асфальта, а на проезжей части – еще 3,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, здесь нанесли разметку и установили 60 новых дорожных знаков, которые должны сделать движение более упорядоченным.

На участке также появились современные опоры контрастного освещения и энергоэффективные уличные светильники. Воздушные линии электропередачи специалисты убрали под землю и проложили 667 метров кабельной канализации. Кроме того, здесь обновили около 2,9 тысячи квадратных метров газонов.

Ранее на Пролетарском проспекте обновили почти 80 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Работы провели на участке длиной свыше 2 километров в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно в рамках подготовки столичных дорог к осенне-зимнему периоду. Ремонт потребовался из-за колейности, которая образуется при интенсивном движении автомобилей и может снижать безопасность на дороге.

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