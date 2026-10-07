Новое отделение клубного центра "Ново-Переделкино" откроется на Чоботовской улице

Фото: пресс-служба префектуры Западного административного округа города Москвы

Объединение культурных и досуговых центров Западного административного округа 10 октября откроет новое отделение клубного центра "Ново-Переделкино" на Чоботовской улице. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Пространство площадью 650 квадратных метров будет находиться по адресу Чоботовская улица, дом 2, корпус 3, рядом со станцией метро "Новопеределкино".

Директор ОКЦ ЗАО Анастасия Гладышева рассказала, что пространство для занятий и творчества станет 12-м в клубном центре "Ново-Переделкино".

"Расширение сети учреждения позволит существенно разнообразить досуг жителей района и сделать его более комфортным за счет современной инфраструктуры и доступности услуг", – добавила она.

В помещении сделали ремонт, в том числе выполнили внутреннюю отделку, заменили сантехнику, смонтировали системы вентиляции и кондиционирования, установили новые двери и современное освещение. В кабинеты поставили парты, стулья и магнитно-маркерные досками. В танцевальном зале появились профессиональные балетные станки, а в фитнес-зале – спортивный инвентарь. Для посетителей также обустроили ресепшен и кафетерий.

В 12:00 для посетителей начнется экскурсия по новому отделению. Гостям расскажут о направлениях его работы. Также все желающие смогут принять участие в интерактивной программе с мастер-классами и аквагримом. Помимо этого, у родителей будет возможность записать детей в секции и кружки.

Кроме того, детей в возрасте от 5 до 7 лет примут в студии "Подготовка к школе". В свою очередь, детей от 4 до 14 лет ждут занятия по бальным танцам, а от 7 до 13 лет – в ансамбле современного танца. К занятиям в кружке английского языка принимают детей от 5 до 15 лет, изобразительного искусства – от 5 до 12 лет, а поступить на "Каллиграфию" могут юные горожане от 6 до 10 лет.

Взрослых приглашают на занятия по йоге и в женский танцевальный клуб. По некоторым направлениям пройдут пробные занятия.

По словам Гладышевой, в прошлом году клубный центр "Ново-Переделкино" организовал свыше 1,1 тысячи мероприятий, собравших более 40 тысяч участников. Подробную информацию о графике работы и расписании занятий можно уточнить по телефону +7 (495) 927-67-65 или на сайте ОКЦ ЗАО.

Ранее в Москве разработали новые форматы досуга для жителей. Для этого руководители и администраторы культурных и досуговых центров прошли специальное обучение.

В результате было создано 11 концепций новых культурных продуктов для жителей, среди которых – пространства для семейного и молодежного отдыха, центры дизайна и другие форматы досуга.