В столичных дворах создадут всесезонные спортивные пространства

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обустраивают в столичных дворах многофункциональные спортивные пространства, рассчитанные на использование в любое время года, сообщили в пресс-службе комплекса.

Для хоккейных коробок предусматривают дополнительное оборудование, позволяющее играть в футбол и баскетбол, заниматься фигурным катанием и другими активными видами спорта. Сезонность учитывают при проектировании площадок, чтобы сохранить их востребованность как зимой, так и в теплое время года.

Один из подобных спортивных кластеров обустроили на Ореховом бульваре. Там провели полное обновление хоккейной коробки и добавили баскетбольные стойки. Зимой будут установлены хоккейные ворота. Кроме того, рядом создали воркаут-зону с уличными тренажерами и столы для настольного тенниса.

Также на Ставропольской улице была обновлена открытая спортплощадка с хоккейной коробкой. Ее оборудовали двумя баскетбольными стойками, что дает возможность задействовать пространство и для хоккея, и для игр с мячом. Дополнительно установили ограждение с защитной сеткой и уложили травмобезопасное покрытие.

Еще одно универсальное пространство появилось на улице Симоновский Вал. Специалисты провели обновление хоккейной коробки: зимой она предназначена для катания на коньках и игры в хоккей, летом – для мини-футбола. Новое ограждение и обустроенная территория сделали эту площадку частью единого комплекса для активного досуга. Также здесь были оборудованы игровые и спортивные зоны.

Всесезонный подход сделал дворовые спортивные объекты более востребованными. Если раньше их активно использовали только несколько месяцев в году, то теперь здесь круглый год можно заниматься хоккеем, баскетболом, футболом, воркаутом и другими видами спорта. Зимой жители выходят на лед, а летом играют в мяч и тренируются на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что в Москве проектируются и строятся семь спортивных комплексов общей площадью почти 170 тысяч квадратных метров. Новые объекты появятся в Южном, Юго-Восточном, Восточном, Западном, Центральном и Новомосковском административных округах. В спорткомплексах предусмотрят бассейны, игровые и тренажерные залы, пространства для занятий единоборствами и ледовые поля. Работы финансируются за счет городского бюджета, а также возводятся при участии города.

