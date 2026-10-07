07 октября, 06:34Общество
Переменная облачность и до 16 градусов тепла ожидаются в Москве 7 октября
Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в среду, 7 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 14 до 16 градусов тепла, в Подмосковье – от 12 до 17 градусов.
Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в Москве понизится до плюс 4 градусов, по области – до плюс 1 градуса.
Синоптики отмечают, что в октябре в Москве не ожидается никаких особых погодных аномалий. В столице температурные показатели ожидаются выше обычных значений – в пределах 1 градуса. Осадки должны быть в пределах нормы.
Пятница, 9 октября, может стать самым теплым днем с начала октября в Москве. После полудня воздух в столице прогреется до 18 градусов тепла, что на 10 градусов выше климатической нормы и соответствует скорее показателям начала сентября.
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