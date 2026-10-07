Суд оштрафовал москвича за оскорбление соседа в домовом чате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Суд назначил жителю Москвы штраф в размере 5 тысяч рублей за оскорбление соседа в общедомовом чате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Мужчина в течение одного дня отправил в мессенджере несколько сообщений с непристойными выражениями в адрес соседа. Пострадавший обратился в прокуратуру, сотрудники которой после проверки составили протокол об административном правонарушении и передали его в суд.

На заседании москвич отказался давать объяснения и покинул зал суда. Суд установил, что использованная лексика является грубой бранью и унижает честь и достоинство соседа.

"Признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 5.61 КоАП РФ, и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей", – говорится в постановлении.

Отмечается, что решение суда обжаловано в апелляционной инстанции.

Ранее юрист Алла Георгиева предупредила, что за оскорбления и клевету в родительских чатах предусмотрено наказание. В первом случае штраф для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей, во втором – до 500 тысяч.

Кроме того, фраза "я тебя убью", сказанная в переносном значении, может быть воспринята как угроза. Тогда санкции варьируются от обязательных работ до 480 часов до лишения свободы до 2 лет.

