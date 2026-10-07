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07 октября, 06:14 (обновлено 07.10.2026 08:28)

Транспорт

Интервалы движения поездов увеличивали на Рублево-Архангельской линии метро

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Интервалы движения поездов временно увеличивали на западном участке Рублево-Архангельской линии метро. Об этом сообщил столичный Дептранс.

В департаменте уточнили, что интервалы движения были увеличены для проверки состава. Спустя некоторое время движение поездов вновь ввели в график.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за первый месяц работы Рублево-Архангельской линии метро пассажиры совершили свыше 850 тысяч поездок. Самыми востребованными станциями стали "Бульвар Генерала Карбышева", "Деловой центр", а также "Звенигородская".

Кроме того, после открытия линии снизилась нагрузка на соседние станции метро и Московского центрального кольца (МЦК). В среднем по будням пассажиропоток уменьшился на станции "Шелепиха" на 27%, на "Народном Ополчении" – на 23%, на "Хорошёво" – на 14%, на "Хорошёвской" – на 10%, на "Октябрьском Поле" – на 6%.

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