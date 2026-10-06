Нагрузка на станции метро и МЦК снизилась после открытия Рублево-Архангельской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Нагрузка на соседние станции метро и Московского центрального кольца (МЦК) снизилась после открытия Рублево-Архангельской линии. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В среднем по будням пассажиропоток уменьшился на станции "Шелепиха" на 27%, на "Народном Ополчении" – на 23%, на "Хорошёво" – на 14%, на "Хорошёвской" – на 10%, на "Октябрьском Поле" – на 6%.

Как отметил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, открытие Рублево-Архангельской линии позволило перераспределить пассажиропотоки на северо-западе столицы, а также сформировать новые, более удобные маршруты.

"Мы продолжаем развивать рельсовый каркас столицы и создавать для жителей комфортные транспортные связи", – заключил Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за первый месяц работы Рублево-Архангельской линии метро пассажиры совершили свыше 850 тысяч поездок. Самыми востребованными станциями стали "Бульвар Генерала Карбышева", "Деловой центр", а также "Звенигородская".