Лукашенко поздравил Путина с 74-летием

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. Текст послания, которое было направлено российскому лидеру, передает пресс-служба главы республики.

В сообщении Лукашенко указал, что плодотворная и созидательная работа Путина является примером ответственного и самоотверженного служения Отечеству.

"Присущие вам патриотизм, стратегическое видение и решительность способствуют постепенному отстаиванию национальных интересов, сохранению единства народа, а также следованию РФ по пути суверенного развития", – сказано в сообщении.

Белорусский лидер также заявил, что высоко ценит неизменный настрой Путина на укрепление братских связей Минска и Москвы. По его словам, продолжающийся белорусско-российский диалог, расширение торгово-экономического сотрудничества и воплощение совместных проектов подтверждают общность устремлений стран и актуальность союзного государства.

Лукашенко выразил убежденность, что сложившиеся с Путиным доверительные отношения помогут и впредь выступать с единых позиций по вопросам двусторонней и международной повесток. Он пожелал российскому лидеру здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо РФ и ее граждан.

Путину 7 октября исполнилось 74 года. В этот день президент РФ проведет серию телефонных разговоров с главами других стран, которые будут поздравлять его с праздником. В частности, председатель КНР Си Цзиньпин уже направил российскому лидеру свое поздравление.

