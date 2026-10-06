Ушаков: Си Цзиньпин уже направил Путину поздравление с днем рождения

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Председатель КНР Си Цзиньпин и другие лидеры уже направили Владимиру Путину поздравления с днем рождения. Об этом на брифинге заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Президенту России 7 октября исполнится 74 года. По словам Ушакова, в этот день российский лидер проведет серию телефонных разговоров с главами других стран, которые будут поздравлять Путина с праздником. Информация об этих беседах будет сразу опубликована, добавил помощник президента.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что главным для Путина в день рождения остаются поздравления от его близких. Однако, уточнил он, глава государства редко проводит этот день исключительно в праздничном формате.

Накануне, 5 октября, день рождения отмечал глава Чечни Рамзан Кадыров. В этот же день прошла его инаугурация на пост лидера республики. Он принес присягу на русском и чеченском языках.