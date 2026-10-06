Песков: для Путина главным в его день рождения являются поздравления близких

Фото: kremlin.ru

Главным для Владимира Путина в день рождения остаются поздравления от родных и близких. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

7 октября российскому лидеру исполнится 74 года. Песков указал, что глава государства редко проводит этот день исключительно в праздничном формате.

В этом году в день рождения у президента запланирована серия международных телефонных разговоров, а также другие мероприятия. О них в Кремле будут рассказывать дополнительно.

Накануне день рождения отмечал глава Чечни Рамзан Кадыров, ему исполнилось 50 лет. Помимо личного праздника, 5 октября он также прошел инаугурацию на пост главы республики. Мероприятие состоялось в Грозном, Кадыров зачитал присягу на русском и чеченском языках.