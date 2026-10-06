Эксперт Кадаков: новые правила экспорта машин из КНР не затронут большинство россиян

Китай ужесточает правила вывоза автомобилей за рубеж с 2027 года, сообщили власти страны. Какие именно ограничения вступят в силу и как это отразится на ценах и ассортименте машин в России, разбиралась Москва 24.

Станет дороже?

Министерство коммерции КНР вводит новые требования к вывозу автомобилей за рубеж с 2027 года.



В частности, производители должны будут подтвердить наличие сервисной инфраструктуры за пределами Китая – возможность обслуживания, ремонта и поставок запчастей. В отдельных случаях регулятор может запросить документы, сведения о персонале и оснащении сервисов.



По данным СМИ, ситуация может осложнить поставки китайских машин в Россию – особенно тех моделей глобальных брендов, которые официально не представлены на отечественном рынке. Кроме того, это приведет к росту затрат на логистику и хранение, что может отразиться на ценах, заявила газете "Коммерсант" гендиректор сети автосалонов в Москве Ирина Франк. По ее словам, подорожание возможно и до 2027 года – если возникнет ажиотаж, как в 2025-м перед изменением методики расчета утильсбора.



Для ускорения вывоза импортеры переоборудуют машины, а в России возвращают им заводской вид, однако с 2027 года для таких автомобилей также потребуется подтверждение от производителя.





Ирина Франк гендиректор сети автосалонов в Москве Цены на автомобили стоимостью 8–12 миллиона рублей вырастут где-то на 4–5%. Рост у бюджетных машин побольше – почти 7–8%. Если вырастет расходная часть, то вырастет и себестоимость. А с повышением цены на доллар опять поднимется цена авто. Поэтому все зависит от того, что будет на рынке.

Ранее директор "Автостата" Сергей Целиков сообщил в своем телеграм-канале, что за восемь месяцев 2026 года из Китая в Россию ввезли около 75 тысяч подержанных автомобилей – почти вдвое больше, чем годом ранее. Среди бестселлеров – Volkswagen Tayron, Toyota Corolla и ряд моделей Audi.



Также ранее СМИ сообщили, что порядка 130 тысяч новых машин поступили по альтернативным каналам, в этом сегменте лидируют Mazda, Toyota, Nissan и Audi.

Отразится на всех?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Зависимость российского рынка от Китая очень высокая, несмотря на наличие внутреннего производства, например Lada и УАЗ, рассказал Москве 24 автоэксперт Андрей Ломанов.

В то же время он отметил тенденцию к началу локализации производства машин из КНР в РФ, а значит, бизнес рассматривает это направление как перспективное и интересное.





Андрей Ломанов автоэксперт Все модели, которые пользуются особой популярностью у отечественных покупателей, на текущий момент собираются в России. Если говорить о поставках автомобилей из Китая, да, возможно, будут какие-то сложности, есть вероятность, что сократится модельный ряд.

В свою очередь, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков высказал мнение в беседе с Москвой 24, что большого влияния на российский рынок нововведения не окажут, так как касаются только автомобилей, которые вывозятся из Китая под видом бывших в употреблении.

"Машина по факту новая, а ее представляют как б/у: такая схема интересна китайским компаниям, так как за продажу автомобилей внутри страны они получают субсидии", – пояснил эксперт.



Он уточнил, что первое ужесточение требований было введено с 1 января 2026 года: появилось правило 180 дней: машина сначала должна провести столько времени в Китае, после чего ее можно вывозить как б/у.





Максим Кадаков главный редактор журнала "За рулем" Многие зарубежные компании, которые этим занимаются, нашли хитрый ход: они дооборудовали автомобили и фактически выпускали их как учебные, патрульные, машины сервиса и так далее. Это позволяло обходить правило 180 дней. Сейчас это решили убрать.

Власти Китая выпустили соответствующую инструкцию, и теперь любой экспортер должен доказать, что на внешнем рынке организован сервис, пояснил Кадаков.



"Таким образом, Китай не противодействует поставкам автомобилей на рынок России: он упорядочивает свои внутренние процессы, чтобы компании не злоупотребляли льготами. Поэтому это относится не только к России, но и к экспорту на все внешние рынки", – отметил специалист.



По его словам, новые правила коснутся всех автомобилей, которые привозят в страну таким образом, поэтому ключевого, серьезного воздействия на отечественный рынок это не окажет. Пострадают лишь некоторые покупатели и бизнес, который зарабатывал на подобных лазейках, заключил Кадаков.

