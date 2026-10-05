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05 октября, 21:55

Транспорт

Китай введет новые требования к экспорту автомобилей с 2027 года

Фото: 123RF.com/anoyo

Китай введет новые требования к экспорту автомобилей, которые могут усложнить поставки моделей в Россию. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

С 2026 года машину можно вывезти из Китая без согласия производителя, только если она находилась на учете в стране более 180 дней. Такие авто считаются подержанными даже с нулевым пробегом. Для экспорта новых автомобилей требуется разрешение завода.

Со следующего года вступает в силу новое обязательство: для экспорта производители должны будут доказывать наличие за пределами КНР полноценной сервисной сети, способной выполнять техническое обслуживание, ремонтные работы и обеспечивать поставки комплектующих. При необходимости надзорный орган вправе затребовать соответствующие справки, а также сведения о квалификации сотрудников и материально-техническом оснащении данных сервисных центров.

Как рассказал основатель одной из компаний по поставкам авто Евгений Забелин, в настоящее время часть машин фактически запрещена к экспорту, в том числе востребованные в России модели Xiaomi. Ограничения действуют и в отношении BYD, Mercedes-Benz и BMW, хотя для них существуют обходные схемы.

Усложнение процедур спровоцирует рост расходов на логистику и хранение, что означает потенциальное увеличение цен. Стоимость автомобилей может вырасти и до 2027 года, если появится ажиотаж, как в 2025 году перед изменением методики расчета ставки утилизационного сбора, отметила эксперт Ирина Франк.

Она объяснила, что для ускорения процесса вывоза товаров импортеры производят модификацию транспортных средств, после чего в России их возвращают к исходному заводскому виду. Начиная с 2027 года для таких переоборудованных автомобилей станет обязательным предоставление подтверждения от производителя.

За 8 месяцев текущего года из Китая в Россию ввезли около 75 тысяч подержанных авто. Данный показатель почти вдвое превышает аналогичные данные прошлого года. Наибольшим спросом у покупателей пользовались машины марок Volkswagen, Toyota и Audi.

Что касается новых транспортных средств, доставленных по каналам альтернативных поставок, лидерство здесь разделили бренды Mazda, Toyota, Nissan и Audi. Всего в страну по такой схеме привезли 130 тысяч автомобилей.

Ранее стало известно, что 26 новых моделей появились на российском автомобильном рынке в сентябре. Среди них – 21 легковой автомобиль, один коммерческий, два грузовых, а также два автобуса. Все они зарегистрированы в продажах впервые, что стало рекордным показателем за месяц.

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