Volkswagen впервые выпустит электрический Tiguan

Фото: Volkswagen

Компания Volkswagen представила электрический кроссовер ID. Tiguan, премьера которого запланирована на начало октября. Старт продаж намечен на 2027 год, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Новая модель заменит в линейке ID.4 и ID.5, однако классический Tiguan останется. Версии с бензиновыми, гибридными и электрическими силовыми установками будут продаваться одновременно. Весной 2026 года компания уже опробовала такой подход, выпустив компактный электромобиль ID. Polo.

В Volkswagen пояснили, что решили использовать узнаваемое имя из-за популярности Tiguan – всего за время выпуска модель разошлась тиражом более 8,3 миллиона экземпляров. Вместе с соплатформенным Tayron годовые продажи превышают 1 миллион автомобилей.

Кроссовер построят на модернизированной электрической платформе. Технические характеристики пока не раскрываются. В компании отметили, что новинка продолжит развитие идей ID.4 и ID.5, которые с момента запуска в 2020–2022 годах суммарно разошлись тиражом более 950 тысяч штук.

Ранее компания Porsche обновила электрический кроссовер Cayenne с его переходом в 2027 модельный год. Одной из ключевых новинок стала поддержка беспроводной зарядки тяговой батареи. Для нее используется стационарная площадка, устанавливаемая на парковочном месте. Мощность зарядки составляет 11 киловатт.

