Уголовное дело возбуждено после отравления детей на соревнованиях в Уфе

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Уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" возбудили после отравления детей на спортивных соревнованиях в Уфе. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Башкирии.

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что отравление произошло в уфимской спортивной школе во время первенства России по биатлону. В настоящее время ведется эпидемиологическое расследование. В свою очередь, Минздрав Башкирии уточнил, что к врачам обратились восемь детей. У них выявили подозрение на кишечную инфекцию.

СК заявил, что следователи допрашивают персонал учреждения. В ходе следствия будут установлены причины распространения и природа инфекции, а также дана оценка лицам, ответственным за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при проведении спортивного мероприятия.

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