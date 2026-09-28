Отопительный сезон в Подмосковье начнется с 1 октября

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Отопительный сезон стартует в Московской области с 1 октября. Об этом сообщил министр энергетики региона Сергей Воропанов на совещании областного правительства под руководством губернатора Андрея Воробьева, передает сайт правительства региона.

Сначала тепло поступит в детские сады, школы и больницы, затем – в жилые дома, после – на промышленные предприятия. Полностью запустить отопление во всех муниципалитетах планируется до 10 октября.

К зиме в регионе подготовили свыше 52,6 тысячи многоквартирных домов, почти 5,9 тысячи социальных объектов, около 2,8 тысячи объектов теплоснабжения и примерно 1,5 тысячи центральных тепловых пунктов. Также проверили более 10,7 тысячи километров теплосетей, 18,6 тысячи километров сетей водоснабжения и около 15 тысяч километров сетей водоотведения. Создан запас резервного топлива: более 34 тысяч тонн жидкого топлива и свыше 8,7 тысячи тонн угля.

Перед началом сезона теплосети опрессовали на 100%. С 15 сентября во всех городских округах начались пробные топки. Проверку котельного оборудования успешно прошли свыше 2,5 тысячи объектов – это 89,2%. До 1 октября испытания завершат на всех оставшихся источниках тепла, а с 1 по 10 октября управляющие компании проведут регулировку и развоздушивание внутридомовых систем.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Москве может начаться после 3 октября. По данным синоптиков, 1 октября температура начнет приближаться к норме, а с 3 октября среднесуточный показатель опустится ниже 8 градусов. В связи с похолоданием в регионе момент включения отопления уже "не за горами", указывали специалисты.

