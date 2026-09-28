Два теленка яка родились на Лосиной биостанции в Москве

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

Два детеныша яков появились на свет в 2026 году на Лосиной биостанции национального парка "Лосиный остров" в Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале парка.

Старшему теленку-бычку 29 сентября исполнилось три месяца, а младшей телочке 9 сентября – один месяц. Оба малыша здоровы и находятся вместе с матерями – Мальвиной и Катюшей. Их отец – як по кличке Малыш.

Сейчас детеныши едят сено и уже лижут соль, которую сотрудники биостанции раскладывают в загонах для восполнения запаса минералов. Примерно до шести месяцев телята вместе с матерями будут находиться в отдельном вольере.

После этого семью планируют объединить в одном вольере. Решение о переводе примут ветеринары и научные сотрудники национального парка с учетом состояния животных.

Познакомиться с яками могут посетители вольерного комплекса. Они смогут понаблюдать за подрастающими телятами и увидеть, как за ними ухаживают матери, а самого Малыша – в соседнем вольере.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш овцебыка. За полтора месяца его вес увеличился с 13 до 37 килограммов. Сейчас он живет с мамой Шарлоттой в вольере павильона "Ластоногие" и питается молоком, травой, мюсли и комбикормом. Позже его воссоединят с остальной группой из семи особей.