Путин подписал указ о праздновании 1170-летия зарождения российской государственности

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Владимир Путин утвердил указ о праздновании в 2032 году 1170-летия зарождения российской государственности. Главные торжества, согласно документу, пройдут в Великом Новгороде.

В указе, опубликованном на портале правовой информации, отмечается, что Великий Новгород определен местом проведения основных юбилейных мероприятий в связи с соответствующим предложением губернатора Новгородской области.

Правительству России поручено в течение трех месяцев сформировать организационный комитет по подготовке и проведению торжеств, утвердить его состав, а также подготовить и утвердить план мероприятий и определить источники финансирования.

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления рекомендовано присоединиться к подготовке и проведению празднования.

Ранее президент РФ заявлял о своей поддержке инициативы по учреждению в России Дня детской книги. С соответствующей идеей выступила советник президента РФ Елена Ямпольская. Она, в частности, предложила учредить этот праздник 26 марта.

