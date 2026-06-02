Путин пообещал поддержать установление в России Дня детской книги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин заявил о своей поддержке инициативы по учреждению в России Дня детской книги.

С соответствующей идеей выступила советник президента РФ Елена Ямпольская во время заседания совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Она, в частности, предложила учредить этот праздник 26 марта.

"Я уже сказал, что выскажусь по поводу предложения в связи с Днем детской книги. Само собой, поддержим", – высказался глава государства.

Ранее российский лидер назвал книги неотъемлемой частью воспитательного процесса и семейных традиций. Он уточнил, что издания, открывающие младшему поколению путь в мир большой классической литературы с ее высокими нравственными ценностями, должны быть доступны каждому.

В этом контексте Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта" по аналогии с "Пушкинской картой". Получить карту смогут семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет. Ее номинал составит 3 тысячи рублей.