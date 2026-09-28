Путешественник и исследователь Анатолий Хижняк умер в возрасте 55 лет

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Путешественник и исследователь Анатолий Хижняк умер на 56-м году жизни. Об этом сообщила администрация Димитровграда.

Причина смерти не уточняется. Прощание пройдет 29 сентября в 13:00 в ритуальном комплексе "Память".

Хижняк родился в Димитровграде в 1971 году. Окончив географический факультет Московского педагогического университета, он продолжил обучение в аспирантуре при Институте антропологии и этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая.

С 1991-го исследователь путешествовал и проводил экспедиции в труднодоступные регионы Земли. Одними из главных направлений его работы были Амазония и Папуа – Новая Гвинея. Хижняк исследовал пустыни и джунгли, изучал жизнь удаленных племен и рассказывал о своих поездках.

Он также являлся активным членом Русского географического общества, принимал участие в образовательных и социальных проектах.