Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 16:15

Общество
Главная / Новости /

Психолог Самбурский: мужчины-лидеры особенно нуждаются в услугах няни для себя

Психолог объяснил востребованность услуги нянь для мужчин

Фото: 123RF.com/golubovy

Постоянное давление общества и растущий эмоциональный дефицит делают услугу нянь для взрослых популярной среди мужчин. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился клинический психолог Станислав Самбурский.

Ранее телеграм-канал "112" сообщил, что в Москве появилась услуга няни для мужчин. За 20 тысяч рублей клиента обещают выслушать, обнять, погладить по голове и убаюкать. По словам автора объявления, в день за услугой обращаются около 100 человек.

Как отметил Самбурский, многие современные мужчины действительно нуждаются в подобной услуге.

"Они и к психологам часто приходят необязательно ради терапии: просто покупают время, в которое можно побыть слабыми и выговориться", – считает эксперт.

Причина популярности таких нянь кроется в том, что на мужчин давят с самого рождения определенным набором ожиданий: "ты должен быть сильным, не ныть, решать проблемы, защищать, обеспечивать семью". Им с малых лет внушают, что везде и всегда надо быть как кремень.

При этом жалеть представителя сильного пола, спрашивать, "какого тебе?", не особо принято. Обнимашки тоже более привычны для женского общества. Однако потребности в нежной тактильности у мужчин не меньше, и она постоянно накапливается. Отсюда и огромное желание просто положить кому-то голову на колени, чтобы тебя погладили и сказали, какой ты хороший.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Причем лидеры по жизни больше других нуждаются в услугах таких нянь: особенно это касается тех, кто буквально крушит все на своем пути, добиваясь цели. На таких людях очень многое держится, они постоянно ощущают большую ответственность и практически не имеют времени и ситуаций, в которых никто ничего от них не требует, объяснил специалист.

"Если рядом нет человека, который способен искренне выслушать и обнять, решение купить себе это и закрыть эмоциональную дыру может быть неплохим выходом из ситуации", – отметил Самбурский.

Ранее эксперт рассказал, что подкаблучники становятся лучшими мужьями и отцами. Зачастую они обладают сильным навыком договариваться, поэтому меньше командуют и отлично считывают эмоции, мотивы и намерения женщины, а также детей.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика