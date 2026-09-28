Психолог Самбурский: мужчины-лидеры особенно нуждаются в услугах няни для себя

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Постоянное давление общества и растущий эмоциональный дефицит делают услугу нянь для взрослых популярной среди мужчин. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился клинический психолог Станислав Самбурский.

Ранее телеграм-канал "112" сообщил, что в Москве появилась услуга няни для мужчин. За 20 тысяч рублей клиента обещают выслушать, обнять, погладить по голове и убаюкать. По словам автора объявления, в день за услугой обращаются около 100 человек.

Как отметил Самбурский, многие современные мужчины действительно нуждаются в подобной услуге.

"Они и к психологам часто приходят необязательно ради терапии: просто покупают время, в которое можно побыть слабыми и выговориться", – считает эксперт.

Причина популярности таких нянь кроется в том, что на мужчин давят с самого рождения определенным набором ожиданий: "ты должен быть сильным, не ныть, решать проблемы, защищать, обеспечивать семью". Им с малых лет внушают, что везде и всегда надо быть как кремень.





Станислав Самбурский клинический психолог При этом жалеть представителя сильного пола, спрашивать, "какого тебе?", не особо принято. Обнимашки тоже более привычны для женского общества. Однако потребности в нежной тактильности у мужчин не меньше, и она постоянно накапливается. Отсюда и огромное желание просто положить кому-то голову на колени, чтобы тебя погладили и сказали, какой ты хороший.

Причем лидеры по жизни больше других нуждаются в услугах таких нянь: особенно это касается тех, кто буквально крушит все на своем пути, добиваясь цели. На таких людях очень многое держится, они постоянно ощущают большую ответственность и практически не имеют времени и ситуаций, в которых никто ничего от них не требует, объяснил специалист.

"Если рядом нет человека, который способен искренне выслушать и обнять, решение купить себе это и закрыть эмоциональную дыру может быть неплохим выходом из ситуации", – отметил Самбурский.

Ранее эксперт рассказал, что подкаблучники становятся лучшими мужьями и отцами. Зачастую они обладают сильным навыком договариваться, поэтому меньше командуют и отлично считывают эмоции, мотивы и намерения женщины, а также детей.

